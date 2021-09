Dacia Jogger: Echter Siebensitzer mit Offroadvibes

Kampfpreis-Van

Preise hat Dacia noch nicht bekannt gegeben, nur so viel: Das Basismodell mit Autogas-Motor soll um die 15.000 kosten. Das lässt auf einen Basispreis von rund 16.000 Euro für den Benziner in Österreich schließen. Wahrscheinlich wird man dann noch einiges an Extras brauchen, aber man kann wohl davon ausgehen, dass man um unter 20.000 Euro ein sehr geräumiges Auto mit ansprechender Ausstattung bekommt. So günstig wird man so viel Platz und vor allem sieben Sitze sonst nicht bekommen.