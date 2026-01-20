Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was war das?!

Torwart tobte! Horror-Abend für City-Youngster

Champions League
20.01.2026 22:39
Max Alleyne erlebte in der Champions League ein Horror-Debüt.
Max Alleyne erlebte in der Champions League ein Horror-Debüt.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

An diesem Abend möchte Manchester-City-Juwel Max Alleyne wohl am liebsten im Boden versinken. Denn der Innenverteidiger erlebte ein wahres Horror-Debüt in der Champions League. An der 1:3-Blamage gegen Bodö/Glimt hatte er auch einen maßgeblichen Anteil.

0 Kommentare

Noch in der Hinrunde war Alleyne an den FC Watford ausgeliehen – durch die Verletzungen von Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones entschieden sich die Verantwortlichen bei Manchester City dafür, die Leihe vorzeitig zu beenden. 

Lesen Sie auch:
Rodri sah die Rote Karte und schwächte Manchester City damit zusätzlich!
Schwacher CL-Auftritt
Manchester City blamiert sich gegen Bodö/Glimt
20.01.2026

Nachdem sich der 20-jährige Innenverteidiger schließlich schon in der Premier League zweimal in der Startelf wiedergefunden hatte, durfte er am Dienstag in Norwegen auch sein Champions-League-Debüt geben. Und dieses ging gewaltig in die Hose. 

Fehlender Elan im Rückwärtsgang
Denn an den ersten beiden Treffern von Bodö/Glimt hatte der Youngster maßgeblichen Anteil. In der 22. Minute wollte er zunächst überhastet einen Ball an der Mittellinie entschärfen. Allerdings verpasste er die Kugel und fehlte so anschließend im Defensivverbund. In der Rückwärtsbewegung trabte er zudem mehr, als sich zu beeilen. 

Dadurch verlor er Gegenspieler Kasper Högh aus den Augen, der schließlich am zweiten Pfosten freistand und unbedrängt per Kopf zur Führung einnetzen konnte.

Donnarumma wurde wütend
Doch damit nicht genug. Nur rund zwei Minuten später patzte Alleyne erneut. Während City versuchte, sofort auf den Gegentreffer zu reagieren, konnten sich die Hausherren durch einen Befreiungsschlag etwas Luft verschaffen. Der Ball ging hinter der Mittellinie steil zu Boden, wo sich Pechvogel Alleyne bei der Ballannahme verschätzte. 

Bitterer Abend für Gianluigi Donnarumma und sein Team.
Bitterer Abend für Gianluigi Donnarumma und sein Team.(Bild: AFP/MATS TORBERGSEN)

Die Kugel prallte von der Brust in Richtung des eigenen Strafraums. In seinem Rücken war da bereits ein Gegenspieler herangelaufen, der ihm den Ball klaute und schließlich den Konter forcierte. Über zwei Stationen landete das Spielgerät bei Högh, der erneut eiskalt vollendete. Torhüter Gianluigi Donnarumma redete anschließend auf den Youngster ein, der anschließend von groben Patzern verschont blieb. Die Blamage war für das generell schwach agierende Team von Trainer Pep Guardiola aber nicht mehr abzuwenden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Gianluigi Donnarumma
ManchesterNorwegen
FC WatfordManchester CityChampions LeaguePremier League
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
207.870 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
141.492 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
108.895 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Champions League
Champions League
Real im Torrausch! Pleiten für Paris und Dortmund
Champions League
Auch Inter geschlagen: Arsenal weiter makellos!
Was war das?!
Torwart tobte! Horror-Abend für City-Youngster
Schwacher CL-Auftritt
Manchester City blamiert sich gegen Bodö/Glimt
Krone Plus Logo
Andi Herzog:
„Keine Lust auf Kracher, Taktieren ist Geschichte“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf