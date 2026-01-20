Torwart tobte! Horror-Abend für City-Youngster

An diesem Abend möchte Manchester-City-Juwel Max Alleyne wohl am liebsten im Boden versinken. Denn der Innenverteidiger erlebte ein wahres Horror-Debüt in der Champions League. An der 1:3-Blamage gegen Bodö/Glimt hatte er auch einen maßgeblichen Anteil.
Noch in der Hinrunde war Alleyne an den FC Watford ausgeliehen – durch die Verletzungen von Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones entschieden sich die Verantwortlichen bei Manchester City dafür, die Leihe vorzeitig zu beenden.
Nachdem sich der 20-jährige Innenverteidiger schließlich schon in der Premier League zweimal in der Startelf wiedergefunden hatte, durfte er am Dienstag in Norwegen auch sein Champions-League-Debüt geben. Und dieses ging gewaltig in die Hose.
Fehlender Elan im Rückwärtsgang
Denn an den ersten beiden Treffern von Bodö/Glimt hatte der Youngster maßgeblichen Anteil. In der 22. Minute wollte er zunächst überhastet einen Ball an der Mittellinie entschärfen. Allerdings verpasste er die Kugel und fehlte so anschließend im Defensivverbund. In der Rückwärtsbewegung trabte er zudem mehr, als sich zu beeilen.
Dadurch verlor er Gegenspieler Kasper Högh aus den Augen, der schließlich am zweiten Pfosten freistand und unbedrängt per Kopf zur Führung einnetzen konnte.
Donnarumma wurde wütend
Doch damit nicht genug. Nur rund zwei Minuten später patzte Alleyne erneut. Während City versuchte, sofort auf den Gegentreffer zu reagieren, konnten sich die Hausherren durch einen Befreiungsschlag etwas Luft verschaffen. Der Ball ging hinter der Mittellinie steil zu Boden, wo sich Pechvogel Alleyne bei der Ballannahme verschätzte.
Die Kugel prallte von der Brust in Richtung des eigenen Strafraums. In seinem Rücken war da bereits ein Gegenspieler herangelaufen, der ihm den Ball klaute und schließlich den Konter forcierte. Über zwei Stationen landete das Spielgerät bei Högh, der erneut eiskalt vollendete. Torhüter Gianluigi Donnarumma redete anschließend auf den Youngster ein, der anschließend von groben Patzern verschont blieb. Die Blamage war für das generell schwach agierende Team von Trainer Pep Guardiola aber nicht mehr abzuwenden.
