Torwart tobte! Horror-Abend für City-Youngster

Die Kugel prallte von der Brust in Richtung des eigenen Strafraums. In seinem Rücken war da bereits ein Gegenspieler herangelaufen, der ihm den Ball klaute und schließlich den Konter forcierte. Über zwei Stationen landete das Spielgerät bei Högh, der erneut eiskalt vollendete. Torhüter Gianluigi Donnarumma redete anschließend auf den Youngster ein, der anschließend von groben Patzern verschont blieb. Die Blamage war für das generell schwach agierende Team von Trainer Pep Guardiola aber nicht mehr abzuwenden.