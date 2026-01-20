Renault will nun Militärdrohnen herstellen

Entwicklung von „ferngesteuerter Langstreckenmunition“

Wie die Zeitung „Les Échos“ berichtete, geht es für beide Partner konkret darum, eine „ferngesteuerte Langstreckenmunition“ zu entwickeln, die auch für Beobachtungs- und Aufklärungsmissionen eingesetzt werden kann. Das Ziel sei es, monatlich etwa 600 Exemplare zu produzieren. Der Vertrag mit einem anfänglichen Volumen von 35 Millionen Euro könnte Renault über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Milliarde Euro einbringen.