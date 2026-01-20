Inter Mailand gegen den FC Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Das Duell der zwei nationalen Top-Klubs im San Siro hat eine interessante Vorgeschichte. Inter und Arsenal trafen schon vergangene Saison aufeinander, damals siegten die Italiener 1:0. Seither hat Arsenal alle zehn Spiele in der Gruppenphase gewonnen. Inter will nun diese Serie beenden und benötigt einen Sieg, um den Platz in den Top acht der Tabelle, der den direkten Aufstieg ins Achtelfinale bringt, zu behaupten. Aufgrund der jüngsten Niederlagen gegen Atletico Madrid und Liverpool ist Inter auf Rang sechs zurückgefallen