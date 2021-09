VW ID.Buzz bestimmt Zukunft des autonomen Fahrens

Die meisten Sensoren des Prototypen werden auch von anderen Firmen genutzt, die am autonomen Fahren forschen. Das auffällige Gerät auf dem Dach jedoch ist eine Eigenentwicklung von Argo AI: ein Langstrecken-Lidar (Abkürzung für Light detection and ranging, ein Laserscanner) mit einer Reichweite von über 400 Meter und 360-Grad-Rundumblick. Das Glanzstück am Argo-Lidar ist der sogenannte Geiger-Modus, mit dem das System so scharf sehen soll, dass es kleinste Lichtpartikel (Photonen) erkennt. So bleiben ihm auch schlecht reflektierende, dunkle Objekte in dunkler Umgebung nicht verborgen.