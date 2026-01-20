Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nobelpreis-Weitergabe

Trump erwägt Rolle für Machado in Venezuela

Außenpolitik
20.01.2026 22:56
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump erwägt nun offenbar doch eine Einbindung der Oppositionsführerin Maria Corina Machado in die politische Zukunft Venezuelas. Hat ihnr die 58-jährige Venezolanerin mit der Weitergabe ihres Friedensnobelpreises womöglich von ihren Qualitäten überzeugt?

0 Kommentare

Er denke darüber nach, sie in irgendeiner Form zu beteiligen, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Eine konkrete Rolle nannte er jedoch nicht. „Wir sprechen mit ihr, und vielleicht können wir sie irgendwie einbinden“, sagte der Republikaner. „Ich würde das gerne tun.“

Der US-Präsident scheint damit einen Kurswechsel einzuleiten. Zuvor hatte er die Popularität Machados und ihre Führungsqualitäten infrage gestellt. Die Oppositionsführerin hatte Trump in der vergangenen Woche getroffen und ihm dabei ihren Friedensnobelpreis überreicht. Ihre Partei hatte für sich beansprucht, die Präsidentschaftswahl 2024 mit 70 Prozent der Stimmen gewonnen zu haben.

Lesen Sie auch:
NS-Propagandaminister Joseph Goebbels (2. von rechts)
Krone Plus Logo
Fataler Kniefall
Als Joseph Goebbels einen Nobelpreis bekam
17.01.2026
„Wundervolle Geste“
Machado gibt Trump ihren Friedensnobelpreis!
16.01.2026
Donald Trump möchte Maria Corina Machado „irgendwie“ in die politische Zukunft Venezuelas ...
Donald Trump möchte Maria Corina Machado „irgendwie“ in die politische Zukunft Venezuelas einbauen.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Trump: „Jetzt liebe ich Venezuela“
Trump äußerte sich zudem zufrieden über die Zusammenarbeit mit der derzeitigen Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez. „Ich war so sehr gegen Venezuela eingestellt, jetzt liebe ich Venezuela“, sagte er vor Journalisten. Die Kooperation laufe sehr gut. Die Übergangspräsidentin Rodriguez war Teil der sozialistischen Regierung von Maduro, dem Menschenrechtsorganisationen Unterdrückung der Opposition, Korruption, Missachtung demokratischer Prinzipien und Misswirtschaft vorwarfen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
207.870 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
141.492 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
108.895 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
Nobelpreis-Weitergabe
Trump erwägt Rolle für Machado in Venezuela
Wehrpflicht-Debatte
Fünf Modelle, Millionen Mehrkosten, viele Fragen
Kampfansage an die UNO
Trump will bei Davos-Gipfel „Friedensrat“ gründen
Tod von Renee Good
Trump räumt möglichen Fehler der Behörde ICE ein
Neos mit Vorstoß
Muslimbruderschaft soll auf EU-Terror-Liste kommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf