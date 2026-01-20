Trump erwägt Rolle für Machado in Venezuela

US-Präsident Donald Trump erwägt nun offenbar doch eine Einbindung der Oppositionsführerin Maria Corina Machado in die politische Zukunft Venezuelas. Hat ihnr die 58-jährige Venezolanerin mit der Weitergabe ihres Friedensnobelpreises womöglich von ihren Qualitäten überzeugt?
Er denke darüber nach, sie in irgendeiner Form zu beteiligen, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Eine konkrete Rolle nannte er jedoch nicht. „Wir sprechen mit ihr, und vielleicht können wir sie irgendwie einbinden“, sagte der Republikaner. „Ich würde das gerne tun.“
Der US-Präsident scheint damit einen Kurswechsel einzuleiten. Zuvor hatte er die Popularität Machados und ihre Führungsqualitäten infrage gestellt. Die Oppositionsführerin hatte Trump in der vergangenen Woche getroffen und ihm dabei ihren Friedensnobelpreis überreicht. Ihre Partei hatte für sich beansprucht, die Präsidentschaftswahl 2024 mit 70 Prozent der Stimmen gewonnen zu haben.
Trump: „Jetzt liebe ich Venezuela“
Trump äußerte sich zudem zufrieden über die Zusammenarbeit mit der derzeitigen Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez. „Ich war so sehr gegen Venezuela eingestellt, jetzt liebe ich Venezuela“, sagte er vor Journalisten. Die Kooperation laufe sehr gut. Die Übergangspräsidentin Rodriguez war Teil der sozialistischen Regierung von Maduro, dem Menschenrechtsorganisationen Unterdrückung der Opposition, Korruption, Missachtung demokratischer Prinzipien und Misswirtschaft vorwarfen.
