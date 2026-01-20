Fünf Modelle, Millionen Mehrkosten, viele Fragen

Kommission empfiehlt Modell 8 plus 2

Die Kommission hat fünf Reform-Modelle erarbeitet, zwei davon könnten schon kommendes Jahr umgesetzt werden. Die von der Kommission präferierte Variante „Österreich plus“ sieht acht Monate Grundwehrdienst plus 60 Tage Milizübungen vor und verursacht Kosten von 250 bis 300 Millionen Euro. Das „Stufenmodell“ besteht aus sechs Monaten Grundwehrdienst plus 60 Tage Truppenausbildung und weitere 40 Tage Milizübungen. Die Mehrkosten sind doppelt so hoch wie beim ersten Modell. Zwei Modelle nach skandinavischem Vorbild mit der Einbindung von Frauen sind als Denkanstöße für die nahe Zukunft gedacht.

Die politischen Reaktionen sind unterschiedlich

Während Verteidigungsministerin Tanner (siehe Video unten) die Einführung verpflichtender Milizübungen will, zeigen sich SPÖ und NEOS noch abwartend. Die Roten lehnen aber Überlegungen, auch Frauen in die Wehrpflicht einzubeziehen, dezidiert ab. Die FPÖ hat sich schon seit längerem für eine Verlängerung ausgesprochen. Auch die Grünen sind nicht gänzlich abgeneigt, sie verlangen aber Attraktivierungsmaßnahmen. „Drei Monate länger Kartoffelschälen wird es mit uns nicht geben“, sagt Parteichefin Leonore Gewessler. Eine klare Ablehnung kommt von der Sozialistischen Jugend. Die Verlängerung von Wehr- und Zivildienstes würde die finanzielle Not junger Menschen verschärfen.