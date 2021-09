BMW iX5 Hydrogen: „Das Runde muss ins Eckige!“

Bald H 2 wie in Taucherflaschen

Künftig will man auch in kleineren Fahrzeugen ideale Platzverhältnisse anbieten. „Wir entwickeln die Tanks so weiter, dass sie in die Batteriekiste passen“, erläutert Jürgen Guldner, Leiter BMW Group Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie und -Fahrzeugprojekte. „Das klingt komisch, aber der Codename des Projekts lautet: Das Runde muss ins Eckige.“ Tatsächlich werden statt zweier großer künftig mehrere kleine Tanks verwendet - vergleichbar mit Pressluftflaschen für Taucher -, die nebeneinander untergebracht werden.