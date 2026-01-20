Vorteilswelt
Fix: Ter Stegen verlässt Barcelona leihweise

Fußball International
20.01.2026 23:33
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es fix! Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona und wechselt zu Girona.

Der 33-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Ligarivalen FC Girona. Das gaben beide Vereine am Dienstagabend bekannt.

Der Wechsel zum katalanischen Rivalen FC Girona dürfte wohl auch mit der Hoffnung auf eine WM-Nominierung im kommenden Sommer zusammenhängen. Zuletzt wurde der ehemalige Barca-Kapitän mehrmals nicht für den DFB-Kader nominiert. Sein neuer Klub steht derzeit auf Rang 10 der spanischen LaLiga, ist jedoch von den Punkten her näher an einem Abstiegsplatz als an einer europäischen Qualifikation dran.

