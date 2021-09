Kompakt-Stromer mit Beetle-Blick kommt aus China

Great Wall - weltweit vertreten

In über 60 Ländern ist Great Wall mit verschiedenen Marken bislang vertreten. Laut Xinaghua Qiao, CEO von Great Wall, ist die Präsentation von Ora in München Auftakt für einen großangelegten Markteintritt seines Konzerns in Europa. Im Rahmen der Offensive will Great Wall in Europa eine Produktionsstätte aufbauen und bis 2025 fünf Ora-Modelle einführen.