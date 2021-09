Herbstliche Adults-Only-Zeiten im Südburgenland

Zum Entdecker werden

Wohin soll’s gehen? Romantische Burgen, wogende Weingärten oder verträumte Dorfstraßen warten darauf entdeckt zu werden. Raus in die Natur, am besten mit den hoteleigenen KTM E-Mountain-Bikes. Oder noch gemütlicher ist eine Spritztour mit dem brandneuen E-Smartcabrio. Ein prall gefüllter Picknick-Rucksack macht den Tag perfekt. Für all jene, die selbst auf Touren kommen möchten: Personal Trainer bringen die Gäste beim Nordic Walking oder Laufen zu den schönsten Plätzchen in der weitläufigen Lauf- & Walkingarena Bad Tatzmannsdorf.