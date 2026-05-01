Haalands Werbedeal sorgt für Ärger in Norwegen

Hanna Cecille Widnes von „Actis“ (Alkohol- und Drogenpräventionsorganisation) wird deutlich: „Ich möchte, dass der norwegische Fußballverband dem ein Ende setzt. Es ist tragisch, dass er nicht erkennt, was das für eine negative Wirkung auf Kinder und junge Erwachsene hat.“

Das Engagement des „großen Helden“ Haaland sei „wirklich problematisch“.