Zverev folgt Sinner ins Finale von Madrid

Rekord von Sinner

Sinner hat seinen Siegeslauf danach fortgesetzt und seit Freitag das Finale eines jeden der neun Masters-1000-Events zumindest einmal erreicht. Das hatten davor nur Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer im Alter von 25, 27 bzw. 30 Jahren geschafft. Der 24-jährige Sinner führt dieses Ranking daher nun an. Mit seinem 350. Matchsieg auf der Tour bzw. seinem 27. auf dieser höchsten Turnierebene unter den vier Grand Slams in Folge zog er in sein fünftes 1000er-Finale en suite ein. Besiegt er Zverev erneut, hätte er fünf dieser Titelgewinne aneinandergereiht. Das gab es noch nie.