52. Gold für Vojta! Zusätzlich 20.000 m Training

Und da er bereits am übernächsten Sonntag wieder beim Wings for Life World Run teilnimmt, nahm er die Staatsmeisterschaften als eine ungewöhnliche Kombination. Vor und nach dem Rennen trainierte er jeweils eine Distanz von 10.000 m in circa 36:00 Minuten. Das waren am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“, insgesamt 30.000 m. Für ihn ein idealer Test für das kommende Ultrarennen, das er im Vorjahr in Österreich als Sieger und weltweit sogar als Zweiter bestritten hat. Sein Ziel für den Wings of Life World Run: wieder mehr als 60 km im Laufschritt zu schaffen…