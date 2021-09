Samsung bringt 200-Megapixel-Bildsensor fürs Handy

In einer schwach beleuchteten Umgebung verwandelt sich der HP1 demnach in einen 12,5-Megapixel-Bildsensor mit 2,56 μm großen Pixeln, indem 16 benachbarte Pixel zusammengeführt werden. Das neu geformte 2,56-μm-Pixel sei in der Lage, „mehr Licht zu absorbieren (...), wodurch hellere und klarere Fotos in Innenräumen oder am Abend erzeugt werden“, so Samsung in einer Mitteilung. Die Zusammenführung von vier benachbarten Pixeln ermögliche es dagegen, die Auflösung auf 50 Megapixel zu reduzieren und Videos in 8K-Qualität (7680 x 4320 Pixel) ohne Bildzuschnitte („Crop“) aufzunehmen.