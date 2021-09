„Nun beherrsche ich den Schmerz“

Ein schwerer Autounfall veränderte das Leben der heute 61-jährigen Martina Feuchtl schlagartig. Massive Verletzungen und jahrelanges Schmerzmartyrium nahmen ihr fast den Lebenswillen. Die Ärzte stellten unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma mit Blutungen, Becken- und Hüftzertrümmerung rechts, einen beidseitigen Schambeinastbruch und durch Quetschung abgestorbene Blutgefäße im linken Arm fest. Als die Mutter von zwei halbwüchsigen Söhnen nach vier Wochen aus dem künstlichen Koma erwachte, musste sie fast alles neu erlernen: zum Beispiel Daten aus ihrem Leben, die Namen von Angehörigen und Gehen. Es dauerte viele Monate und bedurfte eines konsequenten Trainings, ehe sie überhaupt wieder sitzen und sich ohne Krücken fortbewegen konnte. Was hartnäckig blieb, waren schlimme Schmerzen, noch verstärkt durch einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Schließlich wurde die Qual so unerträglich, dass sie sich auf ärztlichen Rat eine künstliche Hüfte einsetzen ließ. „Körperlich und seelisch war das für mich wieder ein Rückschritt“, erinnert sich Martina Feuchtl.