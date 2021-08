Aus Ehrenamt wurde Freundschaft

Österreich ist sehr engagiert

Ein großes Herz, Geduld, Verständnis und Interesse an der Arbeit mit Menschen sind die Grundvoraussetzungen, wenn man sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit entscheidet. Fast die Hälfte aller Österreicher über 15 Jahre engagiert sich freiwillig in gemeinnützigen Organisationen, Vereinen oder hilft in der Nachbarschaft. Am häufigsten sind das Menschen zwischen 50 und 59 Jahren, gefolgt von den über 60-jährigen. Insgesamt leisten 3,5 Mio. ehrenamtliche Helfer rund 14 Mio. Arbeitsstunden freiwillig pro Woche - eine immense Bereicherung für unsere Gesellschaft! Informationen zu ehrenamtlicher Tätigkeit in Wien finden Sie hier.