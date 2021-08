Südsteirische Weinstraße: Immer den Reben nach

In Gamlitz sollte man bei Franziska Skoffs Genussladen „Die Amtmann“ vorbeischauen - hier kann man herrlich die Zeit vergessen. Mit dem dazugehörigen Biogarten ist ein wahres Paradies entstanden, in dem sich die Natur von ihrer schönsten Seite zeigt: Neben einer Streuobstwiese, einem Kräutergarten, einem Teich und einem Bauerngarten gedeihen hier 60 Minzesorten auf einem Acker. Eingefasst in Hecken aus Wildobst und wilden Rosen. Alles wird von Hand verarbeitet und verpackt.