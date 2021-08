Steirische Polizei forscht Betrügerbande aus

Die mutmaßlichen Täter hatten sich das Vertrauen ihrer Opfer erschlichen und dann in betrügerischer Absicht eine finanzielle Notlage vorgegaukelt. Dadurch willigten die Opfer ein und überwiesen Bargeld auf in- und ausländische Konten - meistens per Money-Transfer-Dienst wegen der schlechteren Rückverfolgbarkeit. Ein Abschlussbericht erging an die aktführende Staatsanwaltschaft Linz.