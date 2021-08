Vorsicht, Erstickungsgefahr!

Kleinkinder erkunden ihre Umwelt sehr viel über den Mund - sie schlecken, knabbern, saugen oder kauen an Essbarem oder Gegenständen wie zum Beispiel Spielzeug. Verschlucken sie jedoch versehentlich Kleinteile bzw. rutschen diese in die Luftröhre, wird es „brenzlig“. Das zeigt leider auch ein Blick in die heimische Unfallstatistik: Zwischen 2010 und 2019 mussten in Österreich fast 2000 Sprösslinge unter fünf Jahren wegen eines Fremdkörpers in den Atemwegen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden - also durchschnittlich 200 pro Jahr. Jeder fünfte (21 Prozent) hatte noch nicht seinen ersten Geburtstag gefeiert. Im selben Zeitraum starben leider auch vier Kinder unter fünf Jahren durch einen solchen Verschluss (Obstruktion) der Atemwege.