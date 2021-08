„Freibad-Snacks“ nur in Maßen genießen!

Das „weiße Gold“ ist in den meisten Haushalten das wichtigste Gewürz und wird entsprechend oft verwendet. Weil die Geschmacksnerven an Salz gewohnt sind, nehmen wir davon häufig, aber auch mehr zu uns, als gesund ist. Die von der WHO empfohlene tägliche Salzmenge für Erwachsene beträgt fünf Gramm - das entspricht in etwa einem Teelöffel. Der durchschnittliche Konsum erwachsener Frauen und Männer liegt jedoch bei rund acht bis neun Gramm pro Tag. Zu viel davon schadet auf Dauer dem Körper. „Ein dauerhaft erhöhter Salzgebrauch vergrößert das Risiko für Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Bluthochdruck drastisch“, warnt Kardiologe Prim. Dr. Martin Genger, Leiter der Abteilung für Innere Medizin 1 am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr (OÖ).