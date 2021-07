„Europe Readr“ bringt Lesestoff in ÖBB-Züge

Jeder Mitgliedsstaat ist mit einem Werk vertreten, das in seiner Originalsprache und in Englisch auf der Website europereadr.eu zur Verfügung steht. Der österreichische Beitrag ist Michael Rohers „Fridolin Franse frisiert“ („Fridolin‘s Hair Salon“), ein detail- wie fantasiereich illustriertes Bilderbuch, in dem ein Friseurbesuch zum visuellen Abenteuer wird.