Ein Auge auf die Sehorgane haben!

„Kurzsichtigkeit bedeutet, Nähe scharf und Ferne unscharf zu erkennen. Kinder merken nicht, dass sie schlecht sehen. Das junge Gehirn kann Fehlsichtigkeiten teilweise ausgleichen. Sind diese aber zu ausgeprägt, ermüden die Augen sowie die Kinder selbst. Das kann zu Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und zu Lernproblemen in der Schule führen“, erklärt der Wiener Augenoptikermeister David Vogelhuber. Beschwerden zeigen sich sehr häufig dann, wenn die Augen der Kinder speziell gefordert sind. Um darauf aufmerksam zu machen, drückt sich der Nachwuchs mitunter anders aus als gedacht. Achten Sie daher auf folgende Aussagen: „Mir tut mein Bauch so weh.“ oder „Meine Augen brennen/ jucken“ oder „Beim Lesen werde ich immer so müde“.