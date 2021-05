Amazon hat in den USA Wettbewerbsklage am Hals

Die Geschäftspraktiken großer Online-Konzerne werden in den USA zunehmend kritisch beäugt. Im vergangenen Jahr reichten Bundesbehörden und Bundesstaaten bereits Klagen gegen den Internetriesen Google und die Online-Plattform Facebook ein. Auch hier geht es um den Vorwurf wettbewerbswidriger Praktiken. In Europa sorgen die vergleichsweise geringen Steuerleistungen der US-IT-Riesen in vielen Staaten und bei vielen anderen Unternehmen für Ärger.