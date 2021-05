Politiker wegen Twitter-Nutzung in der Kritik

Weil sie den im Land verbotenen Kurznachrichtendienst Twitter für ihren Wahlkampf nutzen, stehen einige Präsidentschaftskandidaten im Iran in der Kritik. „Für die normalen Menschen sind diese Plattformen verboten, aber für die Präsidentschaftskandidaten angeblich nicht“, sagte der Abgeordnete Moeineddin Saeidi am Donnerstag der Nachrichtenagentur Ilna. Dies sei eine Doppelmoral, klare Diskriminierung und Schwächung der Vertrauensbasis zwischen Wählern und Kandidaten vor der Präsidentenwahl am 18. Juni.