Mit Migräne muss man sich nicht abfinden!

Migräne ist zwar nicht lebensgefährlich, aber massiv „lebensqualitätseinschränkend“. In Österreich kämpft jede fünfte Frau damit. „Die Patienten leiden nicht nur, weil der Kopfschmerz stark in der Intensität vorkommt, die Licht- und/oder Lärmempfindlichkeit sie an einen ruhigen, dunklen Ort zwingt und es gegebenenfalls zu Erbrechen, jedoch zumindest zu Übelkeit kommen kann“, beschreibt Neurologin Dr. Sonja-Maria Tesar, Leiterin der Kopfschmerzambulanz am Klinikum Klagenfurt (K). „Begleiterscheinungen wie Depression und Angststörung treten mitunter vor allem bei der chronischen Form (über 15 Tage pro Monat Kopfschmerzen, davon mindestens achtmal Migräne) noch dazu auf.“