Italien testet Disco-Betrieb mit 2000 Menschen

In Liverpool durften Anfang Mai bis zu 5000 Besucher ohne Masken und Abstand ein Konzert genießen. In Italien geht‘s zwar nicht ohne Mund-Nasen-Schutz, doch sollen 2000 Getestete und Geimpfte in der Hafenstadt Gallipoli im Rahmen eines Corona-Testversuchs im Juni unter freiem Himmel in der Disco „Praja“ feiern dürfen. Ein anderer Test - noch ohne Datum - ist in geschlossenen Räumen des Clubs „Fabric“ in Mailand geplant.