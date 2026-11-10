Die Magic World Vienna wird zur Bühne des Staunens

Nach den erfolgreichen Ausgaben der vergangenen beiden Jahre präsentiert die Gala erneut die faszinierende Vielfalt der Zauberkunst – von virtuoser Fingerfertigkeit über raffiniertes Gedankenlesen bis hin zu feinem Humor.

Von virtuoser Kartenkunst über faszinierende Mentalmagie bis hin zu feinem Humor erwartet das Publikum eine abwechslungsreiche Gala auf höchstem Niveau.