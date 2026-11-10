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Die Magic World Vienna wird zur Bühne des Staunens

Wien ist leiwand
10.11.2026 08:32
Promotion
Große Namen, außergewöhnliche Talente und verblüffende Illusionen: Das Grand Festival kehrt in ...
Große Namen, außergewöhnliche Talente und verblüffende Illusionen: Das Grand Festival kehrt in die Magic Worl Vienna zurück.(Bild: Magic World Vienna)
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Von Promotion

Internationale Weltmeister, verblüffende Illusionen und außergewöhnliche Bühnenkunst: Das Grand Festival 2026 bringt von 11. bis 22. Novmeber sieben Stars der Magie in die Magic World Vienna. Sichern Sie sich Ihre Tickets für diesen magischen Abend im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at um -25% ermäßigt. Nur für kurze Zeit! 

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Nach den erfolgreichen Ausgaben der vergangenen beiden Jahre präsentiert die Gala erneut die faszinierende Vielfalt der Zauberkunst – von virtuoser Fingerfertigkeit über raffiniertes Gedankenlesen bis hin zu feinem Humor.

Von virtuoser Kartenkunst über faszinierende Mentalmagie bis hin zu feinem Humor erwartet das Publikum eine abwechslungsreiche Gala auf höchstem Niveau.

Mit Markobi aus Frankreich, Weltmeister der Kartenmagie, und Juliana Chen aus Kanada, Weltmeisterin der Manipulation, stehen zwei herausragende Künstler auf der Bühne. Das österreichisch-rumänische Duo Anca & Lucca begeistert mit Mentalmagie, während David Sousa aus Portugal, Vizeweltmeister der Manipulation, Präzision mit ausdrucksstarker Bühnenkunst verbindet. Für humorvolle Akzente sorgt Gaëtan Bloom, bekannt vom Pariser Crazy Horse. Winston Fuenmayor aus Venezuela ergänzt das hochkarätige Ensemble mit visueller Magie.

Magic World Vienna im Wiener Prater ist Schauplatz internationaler Zauberkunst und bietet mit ...
Magic World Vienna im Wiener Prater ist Schauplatz internationaler Zauberkunst und bietet mit ihrer einzigartigen Atmosphäre ein besonderes Erlebnis für Magiebegeisterte(Bild: Amazing Visuals)

Jetzt 25 % sparen
Beim aktuellen Deal der Woche im Krone Ticketshop sind Tickets für das Grand Festival 2026 um 25 % ermäßigt erhältlich. Das Angebot gilt bis einschließlich 16. November 2026 unter ticket.krone.at.

Schnell Tickets sichern!! 
Grand Festival 2026 – Die Superstars der Magie live in Wien
(Bild: Magic World Vienna)

📍 Magic World Vienna, Prater
📅 11. bis 22. November 2026

7 internationale Stars der Magie, die ihr Können in einer spektakulären Gala unter Beweis stellen

Markobi (FRA) - Weltmeister der Kartenmagie
Juliana Chen (CAN) - Weltmeisterin der Manipulation
Lucca Lucian (AUT) - Weltmeister der Mentalmagie
Anca Lucian (ROM) - Weltmeisterin der Mentalmagie
David Sousa (POR) - Vizeweltmeister der Manipulation
Gaëtan Bloom (FRA) - Comedy-Zauberlegende des Crazy Horse
Winston Fuenmayor (VEN) - America‘s Got Talent & Mandrake d‘Or 2021 (Musik)

⏳ Dauer: ca. 100 Minuten inkl. 15 Minuten Pause
Empfohlen ab 6 Jahren
🎟️ Ermäßigte Tickets: Beim aktuellen Deal der Woche im KRone Ticketshop erhalten Sie -25% auf Ihre Tickets. Aktion gültig bis inkl. 16. Novemeber 2026

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