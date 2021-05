Problem-Update lässt in Outlook Text verschwinden

Verschwindender Text in der Desktop-Version von Outlook

Die von der fehlerhaften Aktualisierung verursachten Fehler: Beim Lesen von E-Mails werden diese mitunter nur teilweise angezeigt, es verschwindet also willkürlich Text. Und auch beim Verfassen von E-Mails verschwinden bereits erfolgte Eingaben. Die Probleme wurden bislang nur in der Desktop-Version von Outlook beobachtet. Betroffene berichten, dass die Nachrichten durch ein Ausweichen auf den Outlook-Webclient im Browser oder die Outlook-App am Handy wieder lesbar wurden.