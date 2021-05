Auktionshaus Sotheby‘s akzeptiert nun auch Bitcoin

Erstmals kann ein Kunstwerk bei einer großen Auktion auch mit einer Kryptowährung bezahlt werden. Das New Yorker Auktionshaus Sotheby‘s akzeptiert Bitcoin oder Ethereum als Zahlungsmittel, wie das Unternehmen mitteilte. Der Wert des Gemäldes „Love Is In The Air“ des britischen Streetart-Künstlers Banksy wird auf drei bis fünf Millionen US-Dollar (2,49 bis 4,16 Millionen Euro) geschätzt und soll am 12. Mai angeboten werden.