Linzer Museum zeigt die Welt der NFT-Digitalkunst

NFTs wurden erst mit Ethereum möglich

„Proof of Art“ will nun die Ursprünge der nicht-ersetzbaren Tokens zeigen, die Entwicklung bis hin zur aktuellen Kryptokunst. Vor mehr als zehn Jahren begannen Künstlerinnen und Künstler mit der Blockchain-Technologie thematisch und medial zu experimentieren. Kevin Abosch etwa befragt in seinem Werk „Bank“ die Rolle von Banken als digitale und analoge Orte, an denen Werte gelagert sind, indem er öffentliche und private Bitcoin-Schlüssel kombiniert und als gedrucktes Buch vorlegt. NFTs konnten erst mit der Einführung der Ethereum-Blockchain geschaffen und standardisiert werden, so dass diese Projekte nicht mehr hypothetisch oder maßgeschneidert sein mussten, hieß es in der Aussendung.