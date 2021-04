„AUA wird im Sommer das volle Programm anbieten“

Aktuell sei man bei einer Auslastung von 20 Prozent, aber es gebe Hoffnung: Mit den voranschreitenden Impfungen gebe es nun wirklich etwas Greifbares, weswegen die Nachfrage dann wieder kommen werde, so Hoensbroech. „Die Menschen wollen reisen und in den Urlaub und haben keine Lust mehr, den Kopf in den Sand zu stecken. Die wollen die Füße in den Sand stecken - und zwar im Mittelmeer“, so der AUA-Chef.