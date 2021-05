2 Brüder - 1 gewichtiges Problem

Nur stark Adipöse werden operiert

„Die wichtigste Voraussetzung ist aber, dass der Betroffene als krankhaft adipös gilt, das heißt sein Body-Mass-Index über 40 beträgt. Außerdem müssen zahlreiche, frustrane Abnehmversuche hinter ihm liegen“, stellt Prim. Köhler klar. „Nur 1 von 100 mit einem so hohen BMI schafft es nämlich, ohne OP dauerhaft abzunehmen“, ergänzt er. „Die Betroffenen befinden sich in einem Teufelskreis: Aufgrund des Gewichts können sie kaum Sport machen und essen daher noch mehr. Sie fühlen sich oft sozial isoliert und verlieren ihr Selbstwertgefühl. Nach der Adipositas-OP beginnt für sie ein besseres Leben.“ Schließlich stand fest, dass beide Brüder operiert werden dürfen. Allerdings auf unterschiedliche Art und Weise: „Da bei meiner Magenspiegelung festgestellt wurde, dass ich an einer Speiseröhrenentzündung leide, bekam ich einen Magenbypass. Ein Schlauchmagen wie bei Matthias wäre bei mir nicht möglich gewesen, weil der chronische Reflux (Anmerkung: Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre) und die Entzündung dadurch verstärkt worden wären“, erzählt Dominik, der am 19. 10. 2020 „unter das Messer kam“, sein Bruder nur einen Tag später. Was zeichnet einen Magenbypass aus? „Dabei wird der Magen verkleinert und mit dem Dünndarm verbunden, was eine Verringerung der Nährstoffaufnahme zur Folge hat.“ Nach solchen Eingriffen sinkt übrigens nicht nur das Übergewicht, sondern auch das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Gelenkabnützungen (v. a. der Knie und Hüfte). Auch der Stoffwechsel funktioniert wieder besser.