Argentinier kaufte Google-Domain für 2,40 Euro

Nicolas Kurona arbeitete laut BBC-Bericht vom Montag am vergangenen Mittwochabend an seinem Schreibtisch am Stadtrand von Buenos Aires an der Website eines Kunden, als er via WhatsApp die Nachricht erhielt, dass Google nicht erreichbar war. „Ich habe www.google.com.ar in meinen Browser eingegeben und es hat nicht funktioniert“, schilderte er. „Ich dachte, etwas Seltsames passiert.“