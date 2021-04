Batterien: Bis zu 100.000 neue Jobs in Deutschland

In Deutschlands Batteriezellproduktion könnten einer Studie zufolge am Ende des Jahrzehnts bis zu 100.000 Arbeitsplätze entstehen. „Deutschland wird in Zukunft der zentrale Produktionsstandort für Batteriezellen in Europa sein“, so Christoph Neef, Projektleiter am Fraunhofer ISI, das die Studie zusammen mit der Unternehmensberatung Capgemini erstellte.