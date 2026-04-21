Theroux & Bloom: Baby da & schon am roten Teppich

Was für ein Auftritt! Kaum ist ihr erstes Baby da, stehen sie schon wieder im Blitzlicht-Gewitter: Justin Theroux (54) und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom (32) sorgen für die Überraschung des Abends!
Nur zwei Tage nach der Bekanntgabe der Geburt ihres gemeinsamen Kindes zeigten sich die frisch gebackenen Eltern geschniegelt und herausgeputzt auf der Premiere von „The Devil Wears Prada 2“ in New York. Und eins ist klar: Müdigkeit? Fehlanzeige!
Red Carpet statt Baby-Pause!
Er im eleganten, dunkelblauen Anzug – sie eine echte Erscheinung in einer schwarzen Traumrobe mit goldenen Details vom Luxus-Label Moschino. Dazu High Heels, dazu Glam – und vor allem: pures Baby-Glück im Gesicht!
„Er ist da – und wir sind so verliebt!“
Mit diesen rührenden Worten verkündete das Paar erst am Samstag auf Instagram die Geburt ihres Sohnes. Ein Name? Noch streng geheim! Doch das erste Foto – Papa Justin mit Baby auf der Brust – ließ die Fan-Herzen sofort schmelzen.
Am Rande des Events verriet Theroux, was ihn am meisten bewegt:
„All die Liebe, die ich habe, jetzt in meinen Sohn investieren zu können.“ Das klingt nach ganz großem Familienglück!
Liebe, Hochzeit, Baby – das volle Programm!
Erst im März wurde bekannt: Die beiden haben geheiratet! Und jetzt schon der nächste Meilenstein – ihr erstes gemeinsames Kind.
Dieses Paar kann alles – Windeln wechseln und den Red Carpet rocken!
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