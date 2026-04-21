Drei Legionäre verlassen die Eisbullen

Demnach werden Connor Corcoran, Devante Stephens und Cole Krygier die Eisbullen verlassen. Corcoran blieb damit nur eine Saison (51 Spiele) an der Salzach, in der der Kanadier nichts vollends überzeugen konnte. Nun wird der 25-Jährige bei Ligakonkurrent Villach gehandelt. Für Devante Stephens endete sein erstes Engagement in Europa ebenfalls mit einem bitteren Ende und dem frühen Ausscheiden im Viertelfinale der ICE Hockey League. Der Kanadier lief 47 Mal für Salzburg auf.