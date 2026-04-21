Drei Legionäre verlassen die Eisbullen

Die Kaderplanungen laufen bei Eishockey-Klub Red Bull Salzburg weiter auf Hochtouren. Während einige Spieler bereits verlängert haben, gab der Verein am Dienstagvormittag die Abgänge von drei Spielern bekannt. Indes verlängerten die Bulls den Vertrag mit einem rot-weiß-roten Leistungsträger.
Demnach werden Connor Corcoran, Devante Stephens und Cole Krygier die Eisbullen verlassen. Corcoran blieb damit nur eine Saison (51 Spiele) an der Salzach, in der der Kanadier nichts vollends überzeugen konnte. Nun wird der 25-Jährige bei Ligakonkurrent Villach gehandelt. Für Devante Stephens endete sein erstes Engagement in Europa ebenfalls mit einem bitteren Ende und dem frühen Ausscheiden im Viertelfinale der ICE Hockey League. Der Kanadier lief 47 Mal für Salzburg auf.
Cole Krygier wurde erst im Februar verpflichtet. Der amerikanische Verteidiger sollte bei seinem Debüt in einer europäischen Liga dem Team von Manny Viveiros zusätzliche defensive Stabilität und mehr Breite im Kader verleihen. Nun ist auch seine Zeit bei den Bulls nach nur acht Partien und wenigen Wochen wieder zu Ende.
Anders die Sache bei Benjamin Nissner. Der rot-weiß-rote Leistungsträger verlängerte seinen Vertrag und geht damit in seine sechste Saison in Salzburg.
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