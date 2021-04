6 Euro im Monat: Europa startet Hörspiel-Streaming

Hörspiele von „Die drei ???“, „TKKG“, „Fünf Freunde“, „Peppa Pig“ & Co. gibt es ab sofort auch im Abo: Mit der App „Hörspiel Player“ startet der zu Sony Music gehörende Hörspiel-Marktführer Europa einen eigenen Streaming-Dienst. Für rund sechs Euro im Monat bietet dieser Zugriff auf aktuell mehr als 1800 Hörspiele „für jeden Geschmack und jedes Alter“, so das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung.