EMW statt i: BMW führt neue Elektro-Submarke ein

Doch es könnte sich auszahlen, das Originallogo zu behalten: Genau wie die in Eisenach zunächst unter anderem als EMW 327 gebauten und am rot-weißen Logo erkennbaren Fahrzeuge aus den 1930er- bis Anfang 1940er-Jahren könnten die wenigen Exemplare des iX3 mit klassischem BMW-Logo in Blau-Weiß eines Tages begehrte Sammlerstücke werden. Kommende Modelle wie EMW iX und EMW i4, von denen sich noch kein Exemplar in Kundenhand befindet, werden natürlich von Anfang an mit den neuen Logos ausgeliefert.