Der Frühling lässt sich nur langsam blicken

Auch wenn gestern kalendarischer Frühlingsbeginn war, scheint es so, als würde der Frühling heuer doch noch etwas auf sich warten lassen - spätestens aber in ein paar Wochen werden wir uns wieder an Sonnenstrahlen, warmen Wetter und den aufblühenden Frühlingsblumen erfreuen dürfen. In der Zwischenzeit lässt uns unsere Leserreporterin Monika F. an einem schönen Foto einer Marillenblüte, aufgenommen in der Wachau, teilhaben.