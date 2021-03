Roboter könnten künftig Sporttrainer unterstützen

Roboter halten in immer mehr Lebensbereichen Einzug. In Zukunft könnten sie sogar eine Rolle im Vereinssport spielen. Ein von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG finanziertes Forschungsprojekt der Sportunion Niederösterreich, des Austrian Institute of Technology und des Forschungsunternehmens Profactor untersucht nun die Einsatzmöglichkeiten von Robotertechnologie im Sport- und Vereinswesen.