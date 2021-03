„Streets of Rage 4“-Macher bringen „Turtles“-Game

Dotemu, Entwickler des gelungenen Retro-Prüglers „Streets of Rage 4“, arbeitet an einem neuen Projekt: einem Beat‘em‘up-Abenteuer mit den kultigen Turtles. In „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge“ prügeln sich die mutierten Schildkröten durch Pixelkunst-Welten.