Landeschefs drängen auf Öffnung, Virologen bremsen

Gastronomie will auf Eintrittstests setzen

Für Wirte & Co. dürfte es also weiterhin heißen: Bitte warten! Die Wirtschaft macht allerdings massiv Druck, etwa die erfolgreichen Eintrittstests auch für Besucher von Cafés oder Restaurants einzusetzen und zumindest die Schanigärten zu öffnen, jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht. Dazu kommt die gesamte Kulturwelt, die wieder ihre Arbeit aufnehmen will. Nicht zuletzt drängen die Sportorganisationen auf Lockerungen im Amateur- und Freizeitbereich.