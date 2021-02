Expertin wird Regierung von Lockerungen abraten

Weitere Öffnungen könnte man guten Gewissens nur bei stabilen Infektionszahlen und der Gewissheit ankündigen, „dass das auch so bleibt“, sagte Schernhammer am Samstag zur APA. Die Zeichen zeigen derzeit allerdings in eine andere Richtung: Die Infektionszahlen stiegen nach den Lockerungen vor drei Wochen deutlich an, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt wieder bei 150 und die geschätzte effektive Reproduktionszahl mit 1,11 klar über dem kritischen Wert. Ganz zu schweigen von den ansteckenderen britischen sowie südafrikanischen Mutationen, die bereits mehr als 50 Prozent der Infektionen in Österreich ausmachen, wie Anschober am Freitag sagte (siehe Video oben).