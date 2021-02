Regierung: „Stabile Lage nicht aufs Spiel setzen“

Am Samstag waren mit 2457 Neuinfektionen in etwa das Doppelte jener Zahlen vor der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und der Öffnung des Handels vor drei Wochen verzeichnet worden. In Wien allein wurden 769 Infektionen gemeldet - das ist fast das Vierfache des Werts vom Ende des strikten Lockdowns. Am Sonntag lag die Zahl der neuen Corona-Fälle bei 2123 - und das entspricht in diesem Jahr einem Sonntagsrekord. Dass sich angesichts dieser Entwicklung keine großen Öffnungen ausgehen werden, kann man wohl an einer Hand abzählen.