Öffnung von Gastro & Kultur: Bis Ostern wird’s nix

Februar-Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

Denn die Prognosen vor dem Corona-Gipfel zum offiziellen Frühlingsstart am Montag mit Medizinern und Landeshauptleuten sind mehr als düster. So wurde am Samstag ein neuer Februar-Höchststand mit 2457 Neuinfektionen verzeichnet. Und die Abwasseranalysen in den heimischen Großstädten, die ja praktisch das künftige Virus-Geschehen im Land abbilden (jeder muss einmal auf die Toilette), zeigen nichts Gutes.