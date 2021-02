Unsere Wirte wollen Mitte März aufsperren

Rund 200.000 Branchenmitarbeiter arbeitslos oder in Kurzarbeit

„Wir sind in einer finanziellen und psychischen Krise“, gibt Pulker zu. Die Branche würde durch die geschlossenen Betriebe massiv Fachkräfte verlieren, die in andere Branchen abwandern. Rund 200.000 Beschäftigte in Gastronomie und Hotellerie seien aktuell entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit. Dazu kommen noch die massiv betroffenen Zulieferer, vom Biobauern bis zum Weingut.