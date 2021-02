Musikmarkt: Streaming ist der Wachstumstreiber

Nach schwierigen Jahren ist der Musikmarkt gemäß diesen vom heimischen Branchenverband IFPI am Mittwoch präsentierten Zahlen zum mittlerweile vierten Mal in Folge gewachsen. Streaming ist mittlerweile für zwei Drittel der Umsätze aller Musikformate verantwortlich, 90 Prozent der diesbezüglichen Einnahmen werden mit Premiumabos lukriert. Ebenfalls einen Wachstumsschub konnte die Schallplatte verzeichnen: Das Vinyl-Segment legte um 15,5 Prozent auf 9 Millionen Euro zu. Detail am Rande: Damit haben Vinyl-Verkäufe sogar die Downloads überholt, mit denen 2020 6,5 Millionen Euro umgesetzt wurden.