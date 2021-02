Aerobic zum Putsch: Facebook-Video geht viral

In Myanmar hatten sich die Streitkräfte am Montag an die Macht geputscht. Auf Twitter spekulierten viele User, es könne sich nur um ein Fake-Video handeln. Sportlehrerin Khing Hnin Wai reagierte prompt und postete zahlreiche weitere Videos, die sie in der Vergangenheit an der gleichen Stelle aufgenommen hatte. Dabei war die vielspurige Straße im Hintergrund immer leer zu sehen. „Ich habe nicht getanzt, um berühmt zu werden. Ich komme seit elf Monaten im Rahmen einer ‘Fitness Dance Competition‘ immer dorthin“, schrieb sie dazu.