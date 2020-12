Auto zog Snowboarder durch die Straßen von Gmünd

Der Fall erinnert an das Video eines Langläufers, der am Montag durch Klagenfurt fuhr: Gegen 21.30 Uhr zog ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal mnit seinem Pkw zwei Snowboarder. Das kuriose Gespann fuhr auf der schneebedeckten Gemeindestraße im Stadtgebiet von Gmünd vom oberen Stadttor über den Hauptplatz bis in die untere Vorstadt.